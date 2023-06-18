Секс и покушение на актрису: Какие тайны скрывала комедия "Иван Васильевич меняет профессию" Лайф собрал самые интересные и скандальные истории о съёмках всенародно любимой советской комедии. 18 июня, 01:06 28393 28393 Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию" © Кинопоиск

В 1973 году на советские экраны вышел художественный фильм Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию". Он стал новогодним хитом наряду с "Иронией судьбы", "Джентльменами удачи" и "Карнавальной ночью". Но съёмки были непростыми.

Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию" © Кинопоиск

Фильм снят по пьесе бывшего аристократа и антисоветчика

Сценарий основан на одноимённой пьесе Михаила Булгакова, которого за глаза называли антисоветчиком. Первый вариант произведения назывался "Блаженство (сон инженера Рейна)". В 1935 году Булгаков дописал "Ивана Васильевича", однако после генеральной репетиции, которая состоялась 13 мая 1936 года на сцене Театра сатиры, спектакль запретили, а о самой пьесе забыли. В середине 60-х она всплыла из небытия, а в 1973 году попала в руки Леониду Гайдаю, который давно мечтал снять фильм по произведению Булгакова.

Никулин раскритиковал идею фильма

Изначально роль царя и управдома предназначалась Юрию Никулину, который после "Бриллиантовой руки" стал одним из самых высокооплачиваемых актёров в СССР. Узнав, что в основе сценария — пьеса Булгакова, он наотрез отказался от предложения, да и вообще скептически отнёсся к идее, потому что был уверен в том, что такой фильм положат на полку и его не увидят зрители. Он был настолько взволнован и говорил на таких повышенных тонах, что его друг Леонид Гайдай сильно удивился. История умалчивает о том, жалел ли актёр о сделанном выборе впоследствии.

Режиссёр чуть не убил актрису во время съёмок

Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию" © Кинопоиск

Актриса Наталья Крачковская, сыгравшая роль жены управдома Бунши, панически боялась высоты. Однако режиссёр был неумолим и поставил перед ней задачу: нужно было перелезть с одного балкона на другой в сцене, где она пытается попасть в квартиру Шурика, чтобы забрать своего мужа. Актрису убедили в том, что её подстрахуют, однако во время сцены она чуть не сорвалась вниз, её чудом спасли, а сцена так и не вошла в фильм.

Отвергли Софию Ротару

Певица спела главную тему фильма — "Звенит январская вьюга", но её манера исполнения показалась режиссёру слишком серьёзной для комедийного жанра, к тому же тембр певицы не совсем гармонировал с тональностью аранжировки. В окончательную версию фильма вошла песня в исполнении Нины Бродской, известной, в частности, по песне из фильма "Буратино". Ротару не включила хит "Звенит январская вьюга" ни в один альбом и только в 2005 году спела его на телевидении.

Скульптор получил премию за изобретение машины времени

В пьесе Булгакова машина времени выглядела как радиоприёмник, потому что в 1930-х радио казалось вершиной прогресса. В сценарии чудо-машина была прописана скупо. Пришлось заказывать макет в проектном институте. Потом оказалось, что модель, спроектированная там, подходит для фантастики, но никак не для комедии. Спешно начали искать другой вариант, подвернулся скульптор Вячеслав Почечуев, чей вариант и устроил всех. Когда он получал гонорар за работу, в чеке написали: "За изобретение машины времени".

Американцы пожадничали

Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию" © Кинопоиск

В картине несколько раз можно увидеть пачку сигарет "Мальборо", которую держит в руках Джордж Милославский. Но компания "Филипп Моррис" не перечислила за эту явную рекламу сигарет ни копейки, хотя в Америке это было в порядке вещей. Спустя 12 лет такая же история повторится с фильмом сербского режиссёра Душана Макавеева "Кокакольщик", где будет показано много "Кока-колы", но создатели ничего за это не получат.

Ивану Грозному не позволили жарить котлеты

В одной из сцен Иван Васильевич, оказавшись в квартире Шурика, должен был проголодаться и пожарить котлеты. Комиссия восприняла это как глумление над исторической личностью, и сцену вырезали.

Из-за эротики вырезали 10 минут

Среди вещей, украденных Милославским у Шпака, была ручка, которую он потом подарил послу. Это был экземпляр с изображением голой женщины. Цензура вырезала все кадры, где клубничку было видно крупным планом. В результате фильм "похудел" на 10 минут. Кстати, вырезанные кадры до сих пор хранятся на "Мосфильме".

Вырезанные сцены продавались в магазине

Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию" © Кинопоиск

Для диапроекторов на восьмимиллиметровой плёнке продавалась короткометражная версия, состоявшая исключительно из похождений вора Милославского. Называлась она "Чёрные перчатки". Крупные планы с обнажённой красоткой, конечно, туда не попали. Зато зритель получил возможность увидеть альтернативную концовку, где сбежавший на речном трамвае и оказавшийся в компании двух красоток Милославский на миг закрывает глаза — и затем обнаруживает, что дам сменили два милиционера.

В 90-х сняли пародию на хит

В рамках телепроекта "Старые песни о главном — 3" постаревшие исполнители главных ролей, кроме умершего к тому времени Савелия Крамарова, снова вышли на сцену в перебивках между музыкальными номерами. Роль дьяка Феофана сыграл Сергей Безруков.

10 мая 1973 года Отдел контроля за кинорепертуаром разрешил фильм к прокату на территории Советского Союза. 13 июня фильму была присуждена первая группа по оплате. Фильм стал народным хитом. Кто бы мог подумать, что картина по произведению бывшего белого офицера, аристократа и сноба Михаила Булгакова станет так популярна среди простого народа и разойдётся на цитаты.

Авторы Николай Антонов