Российские средства ПВО перехватили три ракеты "Точка-У" и 21 снаряд РСЗО "Ольха" и HIMARS

Российские средства противовоздушной обороны в ходе специальной военной операции на Украине сбили за сутки шесть украинских беспилотных летательных аппаратов, перехватили 21 снаряд реактивных систем залпового огня "Ольха" и HIMARS, а также три баллистических ракеты "Точка-У". Об этом сообщил на брифинге в понедельник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"За сутки сбиты шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Степное, Ивановка Донецкой Народной Республики, Коновалово Запорожской области, а также Максим Горький и Новая Каховка в Херсонской области. Кроме того, перехвачены три украинские баллистические ракеты "Точка-У" и 21 снаряд реактивных систем залпового огня "Ольха" и HIMARS производства США в районе Новой Каховки Херсонской области", — проинформировал представитель военного ведомства.