Российские средства ПВО перехватили три ракеты "Точка-У" и 21 снаряд РСЗО "Ольха" и HIMARS
Российские средства противовоздушной обороны в ходе специальной военной операции на Украине сбили за сутки шесть украинских беспилотных летательных аппаратов, перехватили 21 снаряд реактивных систем залпового огня "Ольха" и HIMARS, а также три баллистических ракеты "Точка-У". Об этом сообщил на брифинге в понедельник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"За сутки сбиты шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Степное, Ивановка Донецкой Народной Республики, Коновалово Запорожской области, а также Максим Горький и Новая Каховка в Херсонской области. Кроме того, перехвачены три украинские баллистические ракеты "Точка-У" и 21 снаряд реактивных систем залпового огня "Ольха" и HIMARS производства США в районе Новой Каховки Херсонской области", — проинформировал представитель военного ведомства.
Ранее в ходе специальной военной операции на Украине российские десантники пресекли попытку прорыва украинских войск на Николаевско-Криворожском направлении. Военные использовали артиллерийские удары, крупнокалиберные пулемёты и гранатомёты. В результате было ликвидировано более 20 украинских военнослужащих и пяти единиц техники противника.
ТАСС / Zuma