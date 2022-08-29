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Регион
Опубликовано 29 августа 2022, 09:40

Российские средства ПВО перехватили три ракеты "Точка-У" и 21 снаряд РСЗО "Ольха" и HIMARS

Российские средства противовоздушной обороны в ходе специальной военной операции на Украине сбили за сутки шесть украинских беспилотных летательных аппаратов, перехватили 21 снаряд реактивных систем залпового огня "Ольха" и HIMARS, а также три баллистических ракеты "Точка-У". Об этом сообщил на брифинге в понедельник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"За сутки сбиты шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Степное, Ивановка Донецкой Народной Республики, Коновалово Запорожской области, а также Максим Горький и Новая Каховка в Херсонской области. Кроме того, перехвачены три украинские баллистические ракеты "Точка-У" и 21 снаряд реактивных систем залпового огня "Ольха" и HIMARS производства США в районе Новой Каховки Херсонской области", — проинформировал представитель военного ведомства.

Минобороны показало штурм десантниками села под Николаевом
Минобороны показало штурм десантниками села под Николаевом

Ранее в ходе специальной военной операции на Украине российские десантники пресекли попытку прорыва украинских войск на Николаевско-Криворожском направлении. Военные использовали артиллерийские удары, крупнокалиберные пулемёты и гранатомёты. В результате было ликвидировано более 20 украинских военнослужащих и пяти единиц техники противника.

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ТАСС / Zuma

Марина Калегина
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