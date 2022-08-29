"Знал заранее": Спартаковец Рыбус заявил, что отстранение от сборной Польши не стало для него сюрпризом

Защитник московского "Спартака" Мацей Рыбус заявил, что был готов к отстранению от матчей сборной Польши из-за выступления на чемпионате России. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

"Знал об этом заранее. Разговаривал с тренером сборной, он объяснил, что сейчас такая ситуация. Когда остался в России, понимал на сто процентов, что не поеду на чемпионат мира. Решил остаться здесь, тут моя семья", — сказал Рыбус.