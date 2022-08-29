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29 августа, 09:38

"Знал заранее": Спартаковец Рыбус заявил, что отстранение от сборной Польши не стало для него сюрпризом

Футболист "Спартака" Рыбус заранее знал, что переход в "Спартак" лишит его чемпионата мира

Защитник московского "Спартака" Мацей Рыбус заявил, что был готов к отстранению от матчей сборной Польши из-за выступления на чемпионате России. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

"Знал об этом заранее. Разговаривал с тренером сборной, он объяснил, что сейчас такая ситуация. Когда остался в России, понимал на сто процентов, что не поеду на чемпионат мира. Решил остаться здесь, тут моя семья", — сказал Рыбус.

В РФС назвали политическим решение не вызывать Рыбуса в сборную Польши из-за "Спартака"

В РФС назвали политическим решение не вызывать Рыбуса в сборную Польши из-за "Спартака"

Ранее Лайф сообщал, что сборная Польши не будет вызывать на ближайшие матчи защитника Мацея Рыбуса. Поводом для этого стал его переход в московский "Спартак" и выступление за команды из России. Прежде защитник являлся игроком столичного "Локомотива".

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ФК "Спартак"

Роман Фейгин

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