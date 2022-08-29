ВС РФ ликвидировали более 30 бойцов бригады ВСУ и формирования "Кракен" в ДНР
Вооружённые силы России уничтожили более тридцати и ранили свыше пятидесяти бойцов 53-й механизированной бригады ВСУ и формирования "Кракен" в Артёмовске в ДНР. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Сосредоточенными огневыми ударами по боевым позициям 53-й механизированной бригады и националистического формирования "Кракен" в районе населённого пункта Артёмовск в Донецкой Народной Республике уничтожено более тридцати и ранено свыше пятидесяти националистов", — сказал он.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что украинский беспилотник сбили около спецкорпуса с ядерными отходами Запорожской АЭС. По словам генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, дрон удалось сбить на подлёте к спецкорпусу № 1, где хранятся ядерное топливо и твёрдые радиоактивные отходы.
VK / Минобороны России