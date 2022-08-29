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29 августа, 09:35

"Такие же люди": Головин назвал выдающимися футболистами Месси, Мбаппе и Неймара

Головин поделился мнением от игры Месси, Мбаппе и Неймара

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин поделился своими эмоциями от игры против футболистов ПСЖ Лионеля Месси, Килиана Мбаппе и Неймара, которые входят в число лучших в мире. Об этом пишет Sport24.

"Видно, что это очень сильные игроки, выдающиеся футболисты. По тому, как они работают с мячом, принимают решения. И это относится не только к ним. Ко многим из сегодняшнего состава ПСЖ. <…> Они такие же люди, хотя, повторю, что их мастерство неоспоримо", — заметил Головин.

Головин отдал голевой пас и помог "Монако" сыграть на выезде вничью с ПСЖ

Головин отдал голевой пас и помог "Монако" сыграть на выезде вничью с ПСЖ

Отметим, что матч между ПСЖ и "Монако" в рамках чемпионата Франции прошёл 28 августа и завершился вничью — 1:1. Александр Головин отметился результативной передачей, которая помогла его команде открыть счёт.

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ТАСС / Zuma / Panoramic

Шамиль Гаджиев

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