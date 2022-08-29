"Такие же люди": Головин назвал выдающимися футболистами Месси, Мбаппе и Неймара

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин поделился своими эмоциями от игры против футболистов ПСЖ Лионеля Месси, Килиана Мбаппе и Неймара, которые входят в число лучших в мире. Об этом пишет Sport24 .

"Видно, что это очень сильные игроки, выдающиеся футболисты. По тому, как они работают с мячом, принимают решения. И это относится не только к ним. Ко многим из сегодняшнего состава ПСЖ. <…> Они такие же люди, хотя, повторю, что их мастерство неоспоримо", — заметил Головин.