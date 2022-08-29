Песков: Россия будет обеспечивать безопасность миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС

Россия принимала участие в подготовке миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС и будет обеспечивать её безопасность. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Россия заинтересована в этой миссии, принимала участие в подготовке. Мы давно её ждали и по-прежнему считаем, что все страны обязаны оказывать давление на украинскую сторону, чтобы она прекратила подвергать европейский континент опасности, обстреливая Запорожскую АЭС и прилегающие территории", — сказал он журналистам.

Миссии обеспечат необходимый уровень безопасности на подконтрольной России части территории, уточнил он. Однако заезд туда будет осуществляться с зоны, подконтрольной Киеву.