НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
29 августа, 09:53

Песков: Россия будет обеспечивать безопасность миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС

Россия принимала участие в подготовке миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС и будет обеспечивать её безопасность. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Россия заинтересована в этой миссии, принимала участие в подготовке. Мы давно её ждали и по-прежнему считаем, что все страны обязаны оказывать давление на украинскую сторону, чтобы она прекратила подвергать европейский континент опасности, обстреливая Запорожскую АЭС и прилегающие территории", — сказал он журналистам.

Миссии обеспечат необходимый уровень безопасности на подконтрольной России части территории, уточнил он. Однако заезд туда будет осуществляться с зоны, подконтрольной Киеву.

В Запорожской области допустили срыв Киевом миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

В Запорожской области допустили срыв Киевом миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси анонсировал приезд миссии организации на Запорожскую АЭС уже на этой неделе. По словам руководителя, он гордится тем, что возглавляет данную миссию.

Обложка ©

Twitter / Rafael MarianoGrossi

Александр Юнашев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров