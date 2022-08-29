"Единая Россия" передала наборы для первоклассников из Херсонской области
Партия "Единая Россия" в рамках акции "Собери ребёнка в школу" передала директорам и учителям школ Херсонской области рюкзаки и наборы для первоклассников. Первые 300 комплектов получили образовательные учреждения из Генического, Новотроицкого и Каховского районов, сообщила пресс-служба политсилы. Вручение состоялось на совете педагогов региона.
ЕР вручила директорам школ Херсонской области наборы для первоклассников. Видео © Единая Россия
"Сегодня в Геническе стартовала выдача рюкзаков и наборов со школьными принадлежностями для первоклассников. Мы передаём их через директоров и учителей школ. Всего такие подарки в рамках партийной акции получат 5000 первоклассников Херсонской области", — приводятся слова депутата Госдумы, замруководителя фракции ЕР, начальника гуманитарной миссии партии по Херсонской области Игоря Кастюкевича.
По его словам, "Единая Россия" и Правительство РФ намерены помогать педагогам региона привести образование к самому высокому стандарту. Депутат также обсудил с представителями педагогического сообщества области подготовку школ к началу учебного года и необходимые потребности, которые можно закрыть в рамках работы миссии партии.
Ранее Андрей Турчак предложил реализовать все положения народной программы "Единой России" в Донбассе. Поддержка ДНР, ЛНР и освобождённых территорий, отметил секретарь генсовета партии, должна стать отдельным разделом документа.
Единая Россия