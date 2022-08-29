"Единая Россия" передала наборы для первоклассников из Херсонской области

Партия "Единая Россия" в рамках акции "Собери ребёнка в школу" передала директорам и учителям школ Херсонской области рюкзаки и наборы для первоклассников. Первые 300 комплектов получили образовательные учреждения из Генического, Новотроицкого и Каховского районов, сообщила пресс-служба политсилы. Вручение состоялось на совете педагогов региона.

ЕР вручила директорам школ Херсонской области наборы для первоклассников. Видео © Единая Россия

"Сегодня в Геническе стартовала выдача рюкзаков и наборов со школьными принадлежностями для первоклассников. Мы передаём их через директоров и учителей школ. Всего такие подарки в рамках партийной акции получат 5000 первоклассников Херсонской области", — приводятся слова депутата Госдумы, замруководителя фракции ЕР, начальника гуманитарной миссии партии по Херсонской области Игоря Кастюкевича.

По его словам, "Единая Россия" и Правительство РФ намерены помогать педагогам региона привести образование к самому высокому стандарту. Депутат также обсудил с представителями педагогического сообщества области подготовку школ к началу учебного года и необходимые потребности, которые можно закрыть в рамках работы миссии партии.