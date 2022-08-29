Отца экс-игрока "Зенита" Абдулфаттаха насмерть забил камнями бывший зять

Отец бывшего игрока "Зенита" Баселя Абдулфаттаха был убит в деревне Коробицыно Ленинградской области. Информацию подтвердила экс-супруга Абдулфаттаха-старшего, сообщает телеграм-канал "Mash на Мойке".

По словам женщины, 61-летний Мансур Абдулфаттах уехал на дачу, где находился один. Соседи мужчины признались, что слышали крики и хрипы. По их словам, с отцом футболиста расправился зять Роман — он забил родственника камнями. Соседи отмечают, что опознали бывшего мужа дочери погибшего, который недавно вышел из дурдома. После случившегося злоумышленник сразу убежал.

Бывшая супруга убитого назвала Романа крайне агрессивным. По её словам, раньше он похищал общих детей и бил родственников. Кроме того, Роман винил Мансура в том, что его отправили в психиатрическую лечебницу.

По данным телеграм-канала, злоумышленник приехал к погибшему около двух часов ночи на такси и выманил его на улицу, где и учинил расправу.