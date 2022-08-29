Глава Запорожья Балицкий: Рядом с ЗАЭС был сбит дрон-камикадзе производства США
Военные подтвердили, что сбитый накануне в районе Запорожской АЭС беспилотник был американского производства. Об этом сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий.
"Мы обломки собрали, установили производство. Военные говорят, что это по происхождению американский дрон-камикадзе", — заявил Балицкий в эфире Первого канала.
Напомним, в воскресенье военнослужащие РФ предотвратили теракт украинских силовиков, сбив беспилотник-камикадзе над Запорожской АЭС. Сбитый дрон упал на крышу спецкорпуса АЭС, после чего сдетонировал его заряд. В администрации Энергодара считают целью удара срыв визита на атомную станцию миссии МАГАТЭ. Между тем глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий предупредил, что аварию, которая может произойти на Запорожской АЭС из-за обстрелов ВСУ, по последствиям можно будет сопоставить с трагедиями Чернобыля и Фукусимы.
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