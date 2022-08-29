В МИД Германии назвали неразумным запрет на выдачу шенгенских виз россиянам

Представитель МИД Германии Кристофер Бургер заявил, что дипведомство не считает разумным запрет на выдачу шенгенских виз россиянам. Об этом он сообщил в понедельник в ходе брифинга в Берлине.

"С точки зрения федерального правительства, генеральный запрет на выдачу виз гражданам РФ — это не то, что мы считаем разумным в данной форме", — сказал представитель немецкого МИД.

Он добавил, что относительно этого вопроса у Евросоюза "разные перспективы", поскольку ситуации в остальных государствах – членах ЕС могут отличаться. При этом он подчеркнул, что "важно услышать друг друга и искать решения, приемлемые для всех".