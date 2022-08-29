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29 августа, 10:08

Песков: Речи о создании демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС не идёт

Речь о создании демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС) не идёт. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нет, об этом речи не идёт", — сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Захарова назвала ядерным терроризмом обстрелы Запорожской АЭС

Захарова назвала ядерным терроризмом обстрелы Запорожской АЭС

Ранее в Минобороны РФ раскрыли детали отражённой атаки дрона-камикадзе на ЗАЭС. Беспилотник удалось сбить на подлёте к спецкорпусу № 1, где хранится ядерное топливо и твёрдые радиоактивные отходы.

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ТАСС / Александр Рюмин

Александр Юнашев

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