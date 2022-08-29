Конгрессмен Маст обвинил Байдена в предательстве ветеранов США, воевавших в Афганистане

Президент США Джо Байден предал американских ветеранов, которые участвовали в военных действиях в Афганистане. Такое заявление сделал конгрессмен Брайан Маст в "Твиттере".

"Двенадцать лет назад я потерял ноги в Кандагаре, последнем оплоте "Талибана"*, перед его падением в 2001 году. Год назад мне пришлось наблюдать, как талибы маршируют по тому же месту с американской военной техникой. Катастрофическое отступление президента Байдена было предательством для всех военнослужащих", — написал он.

Лайф напоминает, что год назад, 15 августа 2021-го, боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны.