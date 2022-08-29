Путин 1 сентября посетит Калининград с рабочим визитом

Президент России Владимир Путин 1 сентября посетит Калининград с рабочей поездкой. Об этом сообщил в понедельник журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Во второй половине недели президент будет в Калининграде. Будем вас информировать", — сказал представитель Кремля.

По его словам, поездка в первую очередь приурочена ко Дню знаний, однако рабочий визит президента подразумевает и другие цели.