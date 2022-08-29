Песков: Слова генсека НАТО об Арктике говорят о желании противостоять России

Москва расценивает слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о необходимости расширения присутствия блока в Арктике как намерение противостоять РФ в этом регионе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Такие заявления мы воспринимаем как намерение по противостоянию России и российским интересам в Арктике. Россия будет обеспечивать свои интересы надёжным, необходимым образом", — сказал он журналистам.