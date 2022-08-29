Песков: Слова генсека НАТО об Арктике говорят о желании противостоять России
Москва расценивает слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о необходимости расширения присутствия блока в Арктике как намерение противостоять РФ в этом регионе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Такие заявления мы воспринимаем как намерение по противостоянию России и российским интересам в Арктике. Россия будет обеспечивать свои интересы надёжным, необходимым образом", — сказал он журналистам.
Арктика для страны является зоной экономической и хозяйственной деятельности, а также деятельности по обеспечению безопасности, добавил представитель Кремля. Это сфера наших жизненных интересов, указал Песков.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу предупредил, что расширение НАТО повлечёт пересмотр подхода к обороне России. Отдельные выводы уже закреплены в Морской доктрине, которую президент РФ Владимир Путин утвердил 31 июля, и работа в этом направлении будет продолжена, добавил глава оборонного ведомства.