Мэр Одессы Труханов заявил, что с Россией необходимо вести переговоры и искать компромиссы

С Россией необходимо вести переговоры и искать компромиссы. Об этом заявил мэр Одессы Геннадий Труханов в беседе с газетой Corriere della Sera.

"Я думаю, что важно вести переговоры в политическом ключе, на карту поставлены жизни миллионов людей. Я мечтаю вернуться к нашим границам в 1991 году, но необходимо вести переговоры шаг за шагом, постепенно искать компромиссы, избегать конфронтации", — подчеркнул он.

В интервью изданию Труханов также назвал правильными действия президента Украины Владимира Зеленского с начала спецоперации России. При этом он возмутился, что лидер Незалежной не отдал "большую автономию регионам и муниципалитетам". По мнению мэра Одессы, если бы Зеленский прислушивался к советам, всё тогда работало бы намного лучше.

Кроме того, Труханов выступил против сноса памятника императрице Екатерине II в Одессе. По его словам, если убирать монументы, то история всё равно не изменится. Градоначальник подчеркнул, что в уничтожении объектов нет никакого смысла.