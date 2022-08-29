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29 августа, 10:04
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Мэр Одессы Труханов заявил, что с Россией необходимо вести переговоры и искать компромиссы

С Россией необходимо вести переговоры и искать компромиссы. Об этом заявил мэр Одессы Геннадий Труханов в беседе с газетой Corriere della Sera.

"Я думаю, что важно вести переговоры в политическом ключе, на карту поставлены жизни миллионов людей. Я мечтаю вернуться к нашим границам в 1991 году, но необходимо вести переговоры шаг за шагом, постепенно искать компромиссы, избегать конфронтации", — подчеркнул он.

В интервью изданию Труханов также назвал правильными действия президента Украины Владимира Зеленского с начала спецоперации России. При этом он возмутился, что лидер Незалежной не отдал "большую автономию регионам и муниципалитетам". По мнению мэра Одессы, если бы Зеленский прислушивался к советам, всё тогда работало бы намного лучше.

Кроме того, Труханов выступил против сноса памятника императрице Екатерине II в Одессе. По его словам, если убирать монументы, то история всё равно не изменится. Градоначальник подчеркнул, что в уничтожении объектов нет никакого смысла.

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Ранее власти Одессы выступили с инициативой заменить демонтированные в городе памятники на те, которые не придётся менять через десять лет. Об этом рассказал мэр Геннадий Труханов в интервью газете Telegraph.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов

Комментарий

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лев кукоевсегодня в 10:32

Заерзал Генась . Чует близкий конец незалёжной.

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