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29 августа, 10:23

"Металлург" пополнился бывшим хоккеистом "Динамо" Фисенко

Магнитогорский "Металлург" подписал контракт с нападающим Михаилом Фисенко. Об этом сообщается на сайте клуба КХЛ.

Соглашение с 32-летним хоккеистом рассчитано на один год — до конца сезона 2022/23.

"Матч ТВ" продолжит показывать матчи КХЛ

"Матч ТВ" продолжит показывать матчи КХЛ

В минувшем первенстве КХЛ Фисенко выступал за московское "Динамо", набрав в 39 матчах десять очков за результативность. Также он играл в России за омский "Авангард", казанский "Ак Барс", новокузнецкий "Металлург", новосибирскую "Сибирь", хабаровский "Амур" и владивостокский "Адмирал".

Напомним, что новый сезон КХЛ стартует 1 сентября на столичной "ЦСКА-арене" встречей между армейцами, являющимися действующими обладателями Кубка Гагарина, и финалистом минувшего сезона — магнитогорским "Металлургом".

Обложка ©

ФК "Металлург"

Роман Фейгин

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