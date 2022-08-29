"Металлург" пополнился бывшим хоккеистом "Динамо" Фисенко

Магнитогорский "Металлург" подписал контракт с нападающим Михаилом Фисенко. Об этом сообщается на сайте клуба КХЛ.

Соглашение с 32-летним хоккеистом рассчитано на один год — до конца сезона 2022/23.

В минувшем первенстве КХЛ Фисенко выступал за московское "Динамо", набрав в 39 матчах десять очков за результативность. Также он играл в России за омский "Авангард", казанский "Ак Барс", новокузнецкий "Металлург", новосибирскую "Сибирь", хабаровский "Амур" и владивостокский "Адмирал".