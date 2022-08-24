"Матч ТВ" продолжит показывать матчи КХЛ
КХЛ подписала новый телеконтракт с "Матч ТВ"
Телеканал "Матч ТВ" и Континентальная хоккейная лига (КХЛ) подписали новый телевизионный контракт, сообщается на официальном сайте турнира.
"Перед подписанием нового контракта мы вместе обсуждали, как должен развиваться наш телевизионный продукт — во многих вопросах наши мнения совпали, коллеги услышали наши рекомендации. Долгосрочное соглашение — это показатель взаимного доверия, благодаря которому партнёрство лиги и телеканала будет только развиваться", — заявил вице-президент КХЛ Сергей Доброхвалов.
Добавим, что стороны заключили между собой соглашение на три года. По словам генерального продюсера "Матч ТВ", канал увеличит объём информационного вещания соревнований, а также начнёт производство еженедельной программы.
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