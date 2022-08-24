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24 августа, 11:46

"Матч ТВ" продолжит показывать матчи КХЛ

КХЛ подписала новый телеконтракт с "Матч ТВ"

Телеканал "Матч ТВ" и Континентальная хоккейная лига (КХЛ) подписали новый телевизионный контракт, сообщается на официальном сайте турнира.

"Перед подписанием нового контракта мы вместе обсуждали, как должен развиваться наш телевизионный продукт — во многих вопросах наши мнения совпали, коллеги услышали наши рекомендации. Долгосрочное соглашение — это показатель взаимного доверия, благодаря которому партнёрство лиги и телеканала будет только развиваться", — заявил вице-президент КХЛ Сергей Доброхвалов.

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Добавим, что стороны заключили между собой соглашение на три года. По словам генерального продюсера "Матч ТВ", канал увеличит объём информационного вещания соревнований, а также начнёт производство еженедельной программы.

Обложка ©

Shutterstock

Шамиль Гаджиев

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