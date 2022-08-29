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29 августа, 10:34

В России учредили медаль "За развитие Сибири и Дальнего Востока"

Путин подписал указ об учреждении медали "За развитие Сибири и Дальнего Востока"

В России учредили медаль "За развитие Сибири и Дальнего Востока". Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"В целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы РФ постановляю: учредить медаль "За развитие Сибири и Дальнего Востока", — говорится в указе.

Медаль "За развитие Сибири и Дальнего Востока". Фото © Официальный интернет-портал правовой информации

Медаль "За развитие Сибири и Дальнего Востока". Фото © Официальный интернет-портал правовой информации

На Дальнем Востоке ликвидировали все лесные пожары

На Дальнем Востоке ликвидировали все лесные пожары

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что кешбэк за путёвки на Дальний Восток увеличится вдвое. В свою очередь руководитель Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что число внутренних туристов в России на данный момент достигло 34 миллионов человек.

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ТАСС / Юрий Смитюк

Григорий Воронцов

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