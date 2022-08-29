В России учредили медаль "За развитие Сибири и Дальнего Востока". Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"В целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы РФ постановляю: учредить медаль "За развитие Сибири и Дальнего Востока", — говорится в указе.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что кешбэк за путёвки на Дальний Восток увеличится вдвое. В свою очередь руководитель Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что число внутренних туристов в России на данный момент достигло 34 миллионов человек.