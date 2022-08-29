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29 августа, 10:33

Маск заявил, что человеческая цивилизация рухнет, если мир откажется от нефти и газа

Человеческая цивилизация рухнет, если мир откажется от нефти и газа. Об этом заявил американский бизнесмен, глава Tesla и SpaceX Илон Маск.

"В краткосрочной перспективе человечеству всё ещё нужны нефть и газ, иначе цивилизация рухнет. Особенно сегодня, когда введены санкции против России, нам нужны нефть и газ, чтобы поддержать существование нашей цивилизации", — сказал он журналистам в ходе международной конференции по энергетике и технологиям ONS-2022 в Ставангере.

Маск считает, что такой позиции придерживается любой здравомыслящий человек. Кроме того, бизнесмен прокомментировал поиск Норвегией нефти и газа на континентальном шельфе, отметив, что здесь в некоторой степени возможна дополнительная разведка. Также глава Tesla подчеркнул необходимость скорейшего перехода к устойчивой энергетике.

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Ранее стало известно, что Совет ЕС утвердил план по сокращению потребления газа на 15% этой зимой. Ограничение действует с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023-го.

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Getty Images / Michael Gonzalez

Никита Осипов

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