Маск заявил, что человеческая цивилизация рухнет, если мир откажется от нефти и газа
Человеческая цивилизация рухнет, если мир откажется от нефти и газа. Об этом заявил американский бизнесмен, глава Tesla и SpaceX Илон Маск.
"В краткосрочной перспективе человечеству всё ещё нужны нефть и газ, иначе цивилизация рухнет. Особенно сегодня, когда введены санкции против России, нам нужны нефть и газ, чтобы поддержать существование нашей цивилизации", — сказал он журналистам в ходе международной конференции по энергетике и технологиям ONS-2022 в Ставангере.
Маск считает, что такой позиции придерживается любой здравомыслящий человек. Кроме того, бизнесмен прокомментировал поиск Норвегией нефти и газа на континентальном шельфе, отметив, что здесь в некоторой степени возможна дополнительная разведка. Также глава Tesla подчеркнул необходимость скорейшего перехода к устойчивой энергетике.
Ранее стало известно, что Совет ЕС утвердил план по сокращению потребления газа на 15% этой зимой. Ограничение действует с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023-го.
Getty Images / Michael Gonzalez