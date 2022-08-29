Пушилин допустил, что Европа через посредников покупает уголь из Донбасса
Страны Европы могут через посредников покупать уголь из Донбасса. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"Ряд европейских стран, с учётом того что они сами себя загнали в сложную ситуацию, связанную с их отношением к российскому газу, ещё больше заинтересованы в нашем угле", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
При этом Пушилин указал, что отследить конечного покупателя энергоносителя сложно.
Ранее Лайф рассказывал, что Россия в июле нашла покупателей на весь уголь, отвергнутый Европой. Так, продажи в Китай и Индию за месяц выросли на 42% и 60% соответственно.
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