В Эстонии сочли угрозой безопасности недвижимость россиян

Примерно 4,5 тысячи россиян могут потерять недвижимость в Эстонии из-за запрета на получение шенгенской визы. Об этом заявил вице-канцлер МВД республики Вейко Коммусаар в беседе с порталом государственного телерадиовещания ERR.

"Действительно, если человек не сможет найти способы поддерживать свою недвижимость, то может наступить это крайнее последствие. Мы в данный момент не предполагаем, что Эстонии следует предпринять здесь какие-либо смягчающие шаги", — сказал он.

Россияне имеют 41 351 объект недвижимости в Эстонии, а у белорусов их — 919. Так, большинство владельцев жилья – граждан РФ находятся в стране с видом на жительство, а примерно 12% — или 4500 — человек могут потерять доступ к недвижимости из-за запрета на получение визы. Кроме того, банки в Эстонии больше не принимают платежи из РФ, что делает невозможной оплату коммунальных счетов. Коммусаар объяснил, что если имеющий недвижимость в республике гражданин России останется в долгах из-за санкций, то в итоге утратит собственность. По его словам, большая часть квартир и домов, которая принадлежит россиянам, является риском для безопасности страны.

"Конечно, есть критические места, где владение недвижимостью представляет непосредственную угрозу нашей безопасности. Конечно, есть места в виде отдельных квартир, где эта проблема не такая серьёзная", — подчеркнул вице-канцлер МВД.

По его словам, Эстонии необходимо ещё больше ограничивать возможность граждан стран, которые не входят в ЕС, по владению в республике недвижимостью. Например, стоит запретить им, уверен Коммусаар, покупать землю в критически важных инфраструктурах или приграничных районах. Соответствующий законопроект подготовит МВД Эстонии в ближайшие месяцы.