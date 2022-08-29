Главы МИД G7 призвали обеспечить МАГАТЭ доступ на все ядерные объекты Украины
Сотрудники МАГАТЭ должны получить беспрепятственный и своевременный доступ на все ядерные объекты на Украине. С таким призывом выступила в понедельник группа директоров "Большой семёрки" по вопросам нераспространения ядерного оружия.
"Сотрудникам МАГАТЭ должен быть предоставлен своевременный, безопасный и беспрепятственный доступ на все ядерные объекты на Украине ", — говорится в заявлении.
Главы МИД G7 добавили, что представителей миссии важно обеспечить возможностью "напрямую и без помех взаимодействовать с украинским персоналом, ответственным за эксплуатацию этих объектов".
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия будет обеспечивать безопасность миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Он отметил, что Москва по-прежнему считает, что все страны обязаны оказывать давление на украинскую сторону, чтобы она прекратила подвергать европейский континент опасности.