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29 августа, 11:00

Главы МИД G7 призвали обеспечить МАГАТЭ доступ на все ядерные объекты Украины

Сотрудники МАГАТЭ должны получить беспрепятственный и своевременный доступ на все ядерные объекты на Украине. С таким призывом выступила в понедельник группа директоров "Большой семёрки" по вопросам нераспространения ядерного оружия.

"Сотрудникам МАГАТЭ должен быть предоставлен своевременный, безопасный и беспрепятственный доступ на все ядерные объекты на Украине ", — говорится в заявлении.

Главы МИД G7 добавили, что представителей миссии важно обеспечить возможностью "напрямую и без помех взаимодействовать с украинским персоналом, ответственным за эксплуатацию этих объектов".

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Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия будет обеспечивать безопасность миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Он отметил, что Москва по-прежнему считает, что все страны обязаны оказывать давление на украинскую сторону, чтобы она прекратила подвергать европейский континент опасности.

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Flickr

Ирина Фальке

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