Главы МИД G7 призвали обеспечить МАГАТЭ доступ на все ядерные объекты Украины

Сотрудники МАГАТЭ должны получить беспрепятственный и своевременный доступ на все ядерные объекты на Украине. С таким призывом выступила в понедельник группа директоров "Большой семёрки" по вопросам нераспространения ядерного оружия.

"Сотрудникам МАГАТЭ должен быть предоставлен своевременный, безопасный и беспрепятственный доступ на все ядерные объекты на Украине ", — говорится в заявлении.

Главы МИД G7 добавили, что представителей миссии важно обеспечить возможностью "напрямую и без помех взаимодействовать с украинским персоналом, ответственным за эксплуатацию этих объектов".