К Энергодару направляются десятки лодок с вооружёнными людьми
Рогов: Не менее 20 лодок с вооружёнными людьми идут на Энергодар со стороны Украины
С подконтрольных Киеву территорий в сторону Энергодара направляется десант с вооружёнными людьми, об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По направлению к городу, по его словам, движется не менее 20 быстроходных лодок.
"Как сообщают мои земляки, вниз (на юг) по течению Днепра из района Каменского и Степногорска выдвинулось не менее двух десятков быстроходных лодок с большим количеством вооружённых людей", — написал Рогов в "Телеграме".
Он задался вопросом, не готовят ли "нацистские черти" очередной десант. Политик отметил также, что отправка лодок замечена на подконтрольной Киеву территории Днепра как с правого, так и с левого берега. Помимо этого, есть данные о движении катера из Марганца на Благовещенку по маршруту в непосредственной близости от Энергодара.
Энергодар расположен недалеко от Запорожской АЭС, примерно в 45 километрах вниз по течению Днепра от Каменского и Степногорска.
Ранее сообщалось, что украинская армия осуществила артиллерийский обстрел береговой линии города Энергодара. Это было сделано для того, чтобы сорвать визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Зафиксировано 20 прилётов крупнокалиберной артиллерии.
ТАСС / Сергей Мальгавко