К Энергодару направляются десятки лодок с вооружёнными людьми

С подконтрольных Киеву территорий в сторону Энергодара направляется десант с вооружёнными людьми, об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По направлению к городу, по его словам, движется не менее 20 быстроходных лодок.

"Как сообщают мои земляки, вниз (на юг) по течению Днепра из района Каменского и Степногорска выдвинулось не менее двух десятков быстроходных лодок с большим количеством вооружённых людей", — написал Рогов в "Телеграме".

Он задался вопросом, не готовят ли "нацистские черти" очередной десант. Политик отметил также, что отправка лодок замечена на подконтрольной Киеву территории Днепра как с правого, так и с левого берега. Помимо этого, есть данные о движении катера из Марганца на Благовещенку по маршруту в непосредственной близости от Энергодара.

Энергодар расположен недалеко от Запорожской АЭС, примерно в 45 километрах вниз по течению Днепра от Каменского и Степногорска.