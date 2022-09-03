Западу напомнили, как он ошибся, когда не услышал мюнхенскую речь Путина

Запад во главе с США стратегически просчитался, когда решил продолжить расширение НАТО на восток вопреки всем предостережениям Москвы. Об этом пишет американский профессор международных отношений Чарльз Купчан. В статье для The National Interest он напомнил, как президент России Владимир Путин ещё в 2007 году в мюнхенской речи назвал принятие новых членов в альянс "серьёзной провокацией".

"У Москвы существуют понятные и законные опасения по поводу безопасности из-за того, что НАТО может обосноваться по другую сторону её границы с Украиной протяжённостью более тысячи миль", — пишет Купчан.

Между тем Вашингтон напрасно отказался учитывать геостратегические реалии этого вопроса и зря проигнорировал интересы Москвы, отстаивающей свою безопасность. Как подчёркивает учёный, Россия смотрела на вещи иначе. Купчан в этом смысле напоминает о важности географии и геополитики: крупные державы независимо от идеологии не одобряют, когда другие крупные державы "забредают на их задний двор".

Тем страннее кажется автору недальновидность США, особенно на фоне того, что Вашингтон всегда внимательно следил за безопасностью собственной границы.