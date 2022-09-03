Реванш взят: "Спартак" обыграл "Зенит" в матче легенд в Москве
"Спартак" одержал волевую победу над "Зенитом" в матче легенд в Москве
Московский "Спартак" на своём поле обыграл петербургский "Зенит" в матче легенд. Встреча футбольных ветеранов двух клубов завершилась со счётом 2:1 в пользу красно-белых.
В составе победителей забили Роман Павлюченко (27‑я минута) и Александр Ширко (63). В составе команды из Северной столицы отличился Игорь Денисов (5).
Символический удар перед стартовым свистком нанёс Олег Цымбаларь — сын экс‑форварда "Спартака" Ильи Цымбаларя. Игра была посвящена памяти Георгия Ярцева, который скончался 15 июля в возрасте 74 лет. Добавим, что в первом матче футбольных ветеранов, который прошёл в июле в Петербурге, "Зенит" победил "Спартак" со счётом 2:0.
Ранее Лайф писал, что голландский полузащитник московского "Спартака" Квинси Промес назван лучшим футболистом РПЛ в августе. Промеса выбрали лучшим болельщики и эксперты РПЛ. Представители телеканала "Матч Премьер" поставили на первое место голкипера "Краснодара" Матвея Сафонова.
ТАСС / Валентина Певцова