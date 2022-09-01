Павел Кукуян назначен главным арбитром матча между "Спартаком" и "Зенитом"

Павел Кукуян назначен главным арбитром центрального матча восьмого тура чемпионата России по футболу между столичным "Спартаком" и петербургским "Зенитом". Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Вместе с ним матч будут обслуживать помощники Алексей Стипиди, Владислав Назаров, резервный судья — Антон Фролов. За работу системы VAR будут отвечать Владимир Москалёв и Александр Богданов.

Лидеры чемпионата России проведут очный поединок в воскресенье, 4 сентября. Встреча состоится на стадионе "Открытие банк арена" в Москве. Начало игры — в 20:00 по московскому времени.