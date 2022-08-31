"Поставлена игра": Спартаковский ветеран Гладилин назвал бразильских легионеров преимуществом "Зенита"
Ветеран "Спартака" Гладилин считает, что легионеры обеспечивают "Зениту" преимущество
Бывший футболист и тренер московского "Спартака" Валерий Гладилин считает, что петербургский "Зенит" выглядит сильнее "красно-белых" благодаря наличию сильных бразильских легионеров. Об этом он рассказал в беседе с "Газетой.Ru".
Лидеры чемпионата России проведут очный поединок 4 сентября в рамках восьмого тура РПЛ. Встреча состоится на стадионе "Открытие банк арена" в Москве. Начало игры — в 20:00 по московскому времени.
"У "Зенита" поставлена игра, состав уже давно наигранный. У них сильные и мощные легионеры бразильские. В этом плане у петербуржцев преимущество есть", — сказал Гладилин.
"Зенит" возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав в семи матчах 17 очков. "Спартак" с отставанием в один балл идёт на второй позиции.
ТАСС / Михаил Метцель