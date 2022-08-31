НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
31 августа, 09:32

"Поставлена игра": Спартаковский ветеран Гладилин назвал бразильских легионеров преимуществом "Зенита"

Ветеран "Спартака" Гладилин считает, что легионеры обеспечивают "Зениту" преимущество

Бывший футболист и тренер московского "Спартака" Валерий Гладилин считает, что петербургский "Зенит" выглядит сильнее "красно-белых" благодаря наличию сильных бразильских легионеров. Об этом он рассказал в беседе с "Газетой.Ru".

Лидеры чемпионата России проведут очный поединок 4 сентября в рамках восьмого тура РПЛ. Встреча состоится на стадионе "Открытие банк арена" в Москве. Начало игры — в 20:00 по московскому времени.

"У "Зенита" поставлена игра, состав уже давно наигранный. У них сильные и мощные легионеры бразильские. В этом плане у петербуржцев преимущество есть", — сказал Гладилин.

Гол 18-летнего дебютанта помог "Спартаку" обыграть "Крылья Советов" в Кубке России

Гол 18-летнего дебютанта помог "Спартаку" обыграть "Крылья Советов" в Кубке России

"Зенит" возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав в семи матчах 17 очков. "Спартак" с отставанием в один балл идёт на второй позиции.

Обложка ©

ТАСС / Михаил Метцель

Роман Фейгин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров