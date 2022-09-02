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2 сентября, 12:04

Квинси Промес стал лучшим футболистом РПЛ в августе

Голландский полузащитник московского "Спартака" Квинси Промес назван лучшим футболистом РПЛ в августе. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Промеса назвали лучшим болельщики и эксперты РПЛ. Представители телеканала "Матч Премьер" поставили на первое место голкипера "Краснодара" Матвея Сафонова. Также на награду претендовали бразильский хавбек "Зенита" Малком, парагвайский полузащитник ЦСКА Хесус Медина и вратарь "Динамо" Антон Шунин.

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Промес возглавляет список лучших бомбардиров РПЛ, забив в семи турах семь голов. В четырёх матчах августа голландец четырежды поразил ворота соперников и сделал одну результативную передачу.

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ФК "Спартак"

Роман Фейгин

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