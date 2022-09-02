Квинси Промес стал лучшим футболистом РПЛ в августе

Голландский полузащитник московского "Спартака" Квинси Промес назван лучшим футболистом РПЛ в августе. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Промеса назвали лучшим болельщики и эксперты РПЛ. Представители телеканала "Матч Премьер" поставили на первое место голкипера "Краснодара" Матвея Сафонова. Также на награду претендовали бразильский хавбек "Зенита" Малком, парагвайский полузащитник ЦСКА Хесус Медина и вратарь "Динамо" Антон Шунин.