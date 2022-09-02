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2 сентября, 10:45

Сергея Семака признали лучшим тренером РПЛ в августе

Наставник петербургского "Зенита" Сергей Семак признан лучшим тренером РПЛ в августе. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

При голосовании мнения разделились. Эксперты РПЛ назвали лучшим Семака, представители телеканала "Матч премьер" — наставника московского "Спартака" Гильермо Абаскаля. Решающим стал опрос фанатов, в котором с минимальным перевесом победил зенитовский тренер.

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Павел Кукуян назначен главным арбитром матча между "Спартаком" и "Зенитом"

В августе "Зенит" выиграл три матча из четырёх и один раз сыграл вничью. Петербургский клуб возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав в семи встречах 17 очков. "Спартак" с отставанием в один балл идёт на второй позиции.

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ФК "Зенит"

Роман Фейгин

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