Сергея Семака признали лучшим тренером РПЛ в августе

При голосовании мнения разделились. Эксперты РПЛ назвали лучшим Семака, представители телеканала "Матч премьер" — наставника московского "Спартака" Гильермо Абаскаля. Решающим стал опрос фанатов, в котором с минимальным перевесом победил зенитовский тренер.

В августе "Зенит" выиграл три матча из четырёх и один раз сыграл вничью. Петербургский клуб возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав в семи встречах 17 очков. "Спартак" с отставанием в один балл идёт на второй позиции.