Запорожская АЭС подверглась новому обстрелу со стороны ВСУ
Вечером в пятницу, 2 сентября, Запорожская АЭС подверглась очередному обстрелу со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил член администрации Запорожской области Владимир Рогов.
В своём телеграме он написал, что за последние два часа в районе станции зафиксированы как минимум четыре "прилёта тяжёлого".
Рогов уточнил, что обстрел начался примерно в 21:10. Сейчас, по его словам, он выясняет, куда именно были прилёты. По его словам, удары были осуществлены из тяжёлого вооружения с противоположного берега Днепра.
Ранее, напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказал мнение, что обстрелы ВСУ территории Запорожской АЭС являются безответственными, подвергают опасности объект и прилегающие районы. Имеющие большое влияние на Киев европейские страны должны сделать всё возможное, чтобы фактически запретить продолжение этой очень и очень опасной деятельности, считает представитель Кремля.
ТАСС / Сергей Мальгавко