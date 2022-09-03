Запорожская АЭС подверглась новому обстрелу со стороны ВСУ

Вечером в пятницу, 2 сентября, Запорожская АЭС подверглась очередному обстрелу со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил член администрации Запорожской области Владимир Рогов.

В своём телеграме он написал, что за последние два часа в районе станции зафиксированы как минимум четыре "прилёта тяжёлого".

Рогов уточнил, что обстрел начался примерно в 21:10. Сейчас, по его словам, он выясняет, куда именно были прилёты. По его словам, удары были осуществлены из тяжёлого вооружения с противоположного берега Днепра.