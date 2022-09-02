Гросси рассказал, что вызывает его беспокойство на Запорожской АЭС
Глава МАГАТЭ Гросси: Большинство систем безопасности на ЗАЭС работает относительно хорошо
Большая часть систем, отвечающих за обеспечение безопасности на Запорожской АЭС, функционирует относительно хорошо. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.
"Большинство систем безопасности работает относительно хорошо, но имели место перебои. Некоторые из них были связаны с физическим повреждением кабелей, некоторых соединений, а также определённых систем, которые ещё не окончательно восстановлены", — сказал глава МАГАТЭ на пресс-конференции в Вене.
Гросси сообщил, что миссия агентства смогла увидеть дыры в стенах и повреждения из-за обстрелов. Это означает, что физическая целостность объекта была нарушена не единожды, а несколько раз. Он признал, что целостность атомной станции вызывает беспокойство на фоне всё более активных боевых действий в районе её расположения.
"Первое — это физическая целостность. Здесь я не буду вдаваться в подробности, только отмечу, что, очевидно, в целом в этом регионе, в этой части Украины наблюдаются интенсивные боевые действия. Военная активность нарастает в этой части страны. И меня это очень беспокоит", — сказал Гросси.
Он сообщил также, что миссия МАГАТЭ увидела на Запорожской АЭС всё, что хотела увидеть. Гросси пообещал проинформировать 6 сентября Совет Безопасности ООН о поездке на станцию.
Напомним, 1 сентября делегация МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси прибыла с инспекцией на Запорожскую АЭС для оценки уровня безопасности. Большая часть миссии, включая руководителя агентства, уехала в тот же день. По итогам поездки он заявил, что увидел "ключевые вещи, которые хотел увидеть", а также пообещал подумать о постоянном присутствии сотрудников агентства на атомной станции. При этом украинские военные открыли огонь по Энергодару в момент нахождения там делегации МАГАТЭ, нанеся три артиллерийских удара.
ТАСС / Сергей Мальгавко