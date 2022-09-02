Гросси рассказал, что вызывает его беспокойство на Запорожской АЭС

Большая часть систем, отвечающих за обеспечение безопасности на Запорожской АЭС, функционирует относительно хорошо. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

"Большинство систем безопасности работает относительно хорошо, но имели место перебои. Некоторые из них были связаны с физическим повреждением кабелей, некоторых соединений, а также определённых систем, которые ещё не окончательно восстановлены", — сказал глава МАГАТЭ на пресс-конференции в Вене.

Гросси сообщил, что миссия агентства смогла увидеть дыры в стенах и повреждения из-за обстрелов. Это означает, что физическая целостность объекта была нарушена не единожды, а несколько раз. Он признал, что целостность атомной станции вызывает беспокойство на фоне всё более активных боевых действий в районе её расположения.

"Первое — это физическая целостность. Здесь я не буду вдаваться в подробности, только отмечу, что, очевидно, в целом в этом регионе, в этой части Украины наблюдаются интенсивные боевые действия. Военная активность нарастает в этой части страны. И меня это очень беспокоит", — сказал Гросси.