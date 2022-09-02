Два эксперта МАГАТЭ останутся на Запорожской АЭС на постоянной основе

Двое специалистов Международного агентства по атомной энергии останутся на Запорожской АЭС в долгосрочной перспективе после отъезда членов постоянной миссии. Об этом сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на пресс-конференции в Вене.

В настоящее время на территории атомной станции продолжают работу шесть экспертов МАГАТЭ. Однако четверо из них покинут ЗАЭС уже на следующей неделе, уточнил Гросси.