Два эксперта МАГАТЭ останутся на Запорожской АЭС на постоянной основе
Двое специалистов Международного агентства по атомной энергии останутся на Запорожской АЭС в долгосрочной перспективе после отъезда членов постоянной миссии. Об этом сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на пресс-конференции в Вене.
В настоящее время на территории атомной станции продолжают работу шесть экспертов МАГАТЭ. Однако четверо из них покинут ЗАЭС уже на следующей неделе, уточнил Гросси.
Напомним, 1 сентября делегация МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси прибыла с инспекцией на Запорожскую АЭС для оценки уровня безопасности. Большая часть миссии, включая руководителя агентства, уехала в тот же день. По итогам поездки он заявил, что увидел "ключевые вещи, которые хотел увидеть", а также пообещал подумать о постоянном присутствии сотрудников агентства на атомной станции. При этом украинские военные открыли огонь по Энергодару в момент нахождения там делегации МАГАТЭ, нанеся три артиллерийских удара.
ТАСС / Сергей Мальгавко