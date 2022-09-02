НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
2 сентября, 18:58

Два эксперта МАГАТЭ останутся на Запорожской АЭС на постоянной основе

Двое специалистов Международного агентства по атомной энергии останутся на Запорожской АЭС в долгосрочной перспективе после отъезда членов постоянной миссии. Об этом сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на пресс-конференции в Вене.

В настоящее время на территории атомной станции продолжают работу шесть экспертов МАГАТЭ. Однако четверо из них покинут ЗАЭС уже на следующей неделе, уточнил Гросси.

Кремль ожидает результатов миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Кремль ожидает результатов миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Напомним, 1 сентября делегация МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси прибыла с инспекцией на Запорожскую АЭС для оценки уровня безопасности. Большая часть миссии, включая руководителя агентства, уехала в тот же день. По итогам поездки он заявил, что увидел "ключевые вещи, которые хотел увидеть", а также пообещал подумать о постоянном присутствии сотрудников агентства на атомной станции. При этом украинские военные открыли огонь по Энергодару в момент нахождения там делегации МАГАТЭ, нанеся три артиллерийских удара.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Мальгавко

Николь Вербер

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров