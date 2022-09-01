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1 сентября, 15:15

Глава МАГАТЭ увидел на Запорожской АЭС "ключевые вещи" и уехал

Глава МАГАТЭ Гросси заявил, что увидел на Запорожской АЭС "ключевые вещи", и покинул объект

Часть делегации миссии МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси, которая прибыла на Запорожскую АЭС, чтобы оценить её состояние и уровень безопасности, уже покинула территорию станции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента с места событий.

Перед этим господин Гросси заявил журналистам, что увидел на станции "ключевые вещи", которые и хотел увидеть.

"Сегодня мы смогли собрать много информации. Ключевые вещи, которые я хотел увидеть, я увидел", заявил глава МАГАТЭ.

По уточнённым данным, автомобили миссии направились в сторону Энергодара. О каких-либо выводах комиссии, а также о дальнейших планах МАГАТЭ по мониторингу обстановки на Запорожской АЭС пока нет никакой информации.

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Напомним: сегодня ВСУ нанесли удар по жилым кварталам Энергодара, в том числе обстрелы велись по специализированной медико-санитарной части и двум детсадам. По последним данным, трое жителей погибли и пятеро ранены. Также утром украинский десант высадился в районе города Энергодара. Минобороны России назвало целью группировки ВСУ срыв работы миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС. Диверсанты уже ликвидированы.

Обложка ©

Getty Images / Metin Aktas / Anadolu Agency

Марина Калегина

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