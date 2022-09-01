Глава МАГАТЭ увидел на Запорожской АЭС "ключевые вещи" и уехал

Часть делегации миссии МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси, которая прибыла на Запорожскую АЭС, чтобы оценить её состояние и уровень безопасности, уже покинула территорию станции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента с места событий.

Перед этим господин Гросси заявил журналистам, что увидел на станции "ключевые вещи", которые и хотел увидеть.

"Сегодня мы смогли собрать много информации. Ключевые вещи, которые я хотел увидеть, я увидел", — заявил глава МАГАТЭ.

По уточнённым данным, автомобили миссии направились в сторону Энергодара. О каких-либо выводах комиссии, а также о дальнейших планах МАГАТЭ по мониторингу обстановки на Запорожской АЭС пока нет никакой информации.