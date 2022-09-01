Минобороны РФ выразило недоумение отсутствием реакции ООН на украинские обстрелы Запорожской АЭС

Российская сторона недоумевает в связи с отсутствием публичной реакции на обстрелы Запорожской АЭС со стороны генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Об этом говорится в распространённом в четверг заявлении Минобороны РФ.

Подобное молчание, как считают в ведомстве, не только бросает тень на объективность подходов ООН, но и ведёт к дальнейшему росту эскалации обстановки в районе станции при полной безнаказанности киевского режима. Более того, в случае успеха утренней операции ВСУ по захвату АЭС глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси стал бы живым щитом для диверсантов, отмечают в Минобороны. Роль миссии МАГАТЭ в таком случае сводилась бы к фиксации нового статус-кво, который заключался бы в переходе ЗАЭС под полный контроль Киева.

"Очевидно, что в случае успеха операции киевского режима по захвату станции глава МАГАТЭ Р. Гросси и эксперты миссии стали бы живым щитом украинских диверсантов для недопущения любых действий по их уничтожению подразделениями Российских вооружённых сил", — отметили в военном ведомстве.