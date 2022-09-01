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1 сентября, 15:07

Минобороны РФ выразило недоумение отсутствием реакции ООН на украинские обстрелы Запорожской АЭС

Российская сторона недоумевает в связи с отсутствием публичной реакции на обстрелы Запорожской АЭС со стороны генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Об этом говорится в распространённом в четверг заявлении Минобороны РФ.

Подобное молчание, как считают в ведомстве, не только бросает тень на объективность подходов ООН, но и ведёт к дальнейшему росту эскалации обстановки в районе станции при полной безнаказанности киевского режима. Более того, в случае успеха утренней операции ВСУ по захвату АЭС глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси стал бы живым щитом для диверсантов, отмечают в Минобороны. Роль миссии МАГАТЭ в таком случае сводилась бы к фиксации нового статус-кво, который заключался бы в переходе ЗАЭС под полный контроль Киева.

"Очевидно, что в случае успеха операции киевского режима по захвату станции глава МАГАТЭ Р. Гросси и эксперты миссии стали бы живым щитом украинских диверсантов для недопущения любых действий по их уничтожению подразделениями Российских вооружённых сил" отметили в военном ведомстве.

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Напомним: сегодня ВСУ нанесли удар по жилым кварталам Энергодара, в том числе обстрелы велись по специализированной медико-санитарной части и двум детсадам. По последним данным, трое жителей погибли и пятеро ранены. Также утром украинский десант высадился в районе города Энергодара. Минобороны России назвало целью группировки ВСУ срыв работы миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС. Диверсанты уже ликвидированы.


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ТАСС / АР / Andriy Andriyenko

Марина Калегина

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