Почему спецназ Украины не смог захватить Запорожскую АЭС Рано утром 1 сентября украинский спецназ попытался захватить Запорожскую АЭС. Сразу после его обнаружения завязался сильный бой, а к месту нахождения войск ВСУ прибыла российская авиация. 134493 134493 Обложка © Getty Images / Stringer / Anadolu Agency

Десант ВСУ в Энергодаре

Ранним утром 1 сентября ВСУ обстреляли Энергодар и высадили там свой десант, чтобы помешать приезду делегации Международного агентства по атомной энергии на Запорожскую АЭС. За час до отправки спецназа украинская артиллерия начала массированный обстрел города.

— С пяти утра просто сорвались с цепи. Идёт массированный обстрел Энергодара из тяжёлой артиллерии, систем залпового огня, — прокомментировал ситуацию представитель Администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Энергодар. Жилой дом, пострадавший в результате обстрела со стороны ВСУ, на улице Воинов-интернационалистов. Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

Как рассказали в российском военном ведомстве, около шести часов утра украинские диверсанты попытались захватить ЗАЭС, разбившись на две группы общей численностью до 60 человек. На семи лодках они высадились на побережье Каховского водохранилища в трёх километрах северо-восточнее станции. После этого Армией России были приняты меры по уничтожению десанта, в том числе с применением боевой авиации. Также сработала защитная система ЗАЭС.

— По предварительной и неподтверждённой пока информации, из-за обстрелов террористов Зеленского на ЗАЭС отключился пятый энергоблок — сработала аварийная защита, — поделился представитель Администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Сейчас под вопросом работоспособность первого и пятого энергоблоков. Остальные работают в штатном режиме. Накануне украинские силовики более ста раз за сутки ударили по Запорожской атомной электростанции и Энергодару. Большая часть ударов была отражена российской системой ПВО.

Вид на Запорожскую АЭС. Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

Провокации ВСУ на Запорожской АЭС

ВСУ и до этого использовали ЗАЭС как предмет шантажа, как разменную монету. По сведениям Министерства обороны РФ, начиная с 18 июля ЗАЭС подвергается постоянному обстрелу со стороны ВСУ из реактивных систем залпового огня и артиллерии, а в последний летний месяц прилёты вражеских снарядов участились.

Только за две с небольшим недели августа боевики 12 раз обстреляли объект. Полторы недели назад они пытались устроить провокацию, приурочив её к визиту на Украину секретаря ООН Антониу Гутерриша. Причём был разработан специальный план, расписаны все нюансы, включая действие украинских военных в зоне возможного ядерного заражения. Если бы им удалось повредить реактор или нарушить целостность хранилища ядерного топлива, это грозило бы вторым Чернобылем.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш посетил Одессу. 19 августа 2022 года. Фото © Getty Images / STR / NurPhoto

— Всё это, по их замыслу, должно явиться следствием военных действий Вооружённых сил России на территории атомной станции, некомпетентности российских специалистов, участвующих в эксплуатации данного ядерного объекта, — отмечал 18 августа начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов.

25 августа после обстрела ВСУ снова сработала аварийная защита, были остановлены два блока, что прервало подачу электричества в регионе. Визит миссии МАГАТЭ был направлен на то, чтобы внести ясность в вопрос с ЗАЭС, хотя бы вывести проблему на международный уровень. По некоторым данным, в составе комиссии могут находиться эксперты-баллистики, способные точно определить, откуда ведутся обстрелы.

Зона обстрела

Часть диверсантов погибла ещё в начале боя. Системы безопасности и охрана станции обнаружили противника заблаговременно. Судя по тому, как развивались события, групп было несколько: часть диверсантов ВСУ должна была устроить шум и открыть стрельбу, отвлекая на себя ВС РФ, другая должна была установить контроль над АЭС.

— Около 7:00 мск подразделениями Российских вооружённых сил пресечена попытка высадки в нескольких километрах от Запорожской АЭС в районе населённого пункта Водяное тактического десанта ВСУ на двух самоходных баржах, вышедших из Никополя, — пояснил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Спустя несколько часов боя спецназ ВСУ был отброшен к месту высадки. Использовать лодки для отхода обратно диверсанты уже не смогли, а позиции возле береговой линии были взяты под контроль российскими вертолётами Ка-52 и Ми-28НМ. За первые часы боя около 40 военных Украины были уничтожены.

Здание Администрации города Энергодара после обстрелов со стороны ВСУ. Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

Ветеран спецназа МВД Павел Ромашин отметил, что эпизоды последних дней, связанные с ВСУ, напоминают отчаянные рывки, подкреплённые лишь верой в чудо.

Киев пытается найти зазор, какое-то слепое пятно в подконтрольной Армии России зоне, чтобы совершить диверсию или провокацию. Но это всё не удаётся и не удаётся. Противник теряет технику, личный состав, но продолжает лезть напролом, не считаясь с потерями Павел Ромашин Ветеран спецназа МВД

Ромашин добавил, что план захвата станции вместе с инспекторами МАГАТЭ должен был позволить ВСУ изменить статус этого объекта, но в один момент всё пошло не по плану.

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыла в Запорожье. На фото участники миссии перед посещением Запорожской АЭС (ЗАЭС). Фото © ТАСС / AP / Andriy Andriyenko

Насколько я могу судить, это не сугубо украинская операция. Стиль напоминает ранние операции британской SAS, и я не удивлюсь, если руку к этой операции приложили именно британцы. Встречу украинской ДРГ охрана станции и все силы армии, которые находились неподалёку, организовали на высшем уровне: прибыли быстро, окружили, разбили, кого-то вроде даже в плен могли взять. Сработано очень грамотно Павел Ромашин Ветеран спецназа МВД

По данным собеседников Лайфа в зоне проведения СВО, операцию могли выполнять ССО Украины. Рота элитного спецназа (70 человек) как раз проходила обучение в Великобритании в начале лета. По некоторым данным, офицеры ГУР Украины прибыли из Варшавы в Одессу 29 августа — накануне попытки захвата Запорожской АЭС.

Ряд собеседников Лайфа в зоне СВО также полагает, что заявлений относительно спецоперации по захвату АЭС украинская сторона не делает специально. Все необходимые слова президент Украины Владимир Зеленский должен был сказать уже после того, как на ЗАЭС попали бы офицеры ГУР, но теперь от причастности к этой провокации Киев будет открещиваться.

Вид на Запорожскую АЭС. Почему ВСУ сорвали захват Запорожской АЭС? 0 Плохо подготовились ВС РФ знали всё заранее Свой вариант в комментарии

Авторы Сергей Андреев