Опасные игры с мирным атомом: Какие страны накроет, если Украина взорвет ЗАЭС Оглавление Запорожская АЭС на карте Украины Спектакль "Опасный поворот" Сериал "Чернобыль: Зона отчуждения" Трудно поверить, что мир снова на грани ядерной катастрофы, но, судя по последним данным, это печальный факт. Сейчас Россия делает всё возможное, чтобы не дать "второму Чернобылю" случиться. 22003 22003 Обложка © Shutterstock

Запорожская АЭС на карте Украины

18 августа Министерство обороны РФ провело анализ развития ситуации на Запорожской атомной электростанции. По сведениям оборонного ведомства, начиная с 18 июля ЗАЭС подвергается постоянному обстрелу со стороны ВСУ из реактивных систем залпового огня и артиллерии.

По состоянию на 18 августа 2022 года осуществлено 12 обстрелов, в ходе которых на территории АЭС и города Энергодара зафиксировано более 50 разрывов артиллерийских снарядов и пять дронов-камикадзе Игорь Кириллов Начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты

В результате обстрелов были повреждены вспомогательные системы обеспечения станции, а также объекты жилищной инфраструктуры города. Накануне Росгвардия задержала в Энергодаре, контролируемом Армией России, двух сотрудников Запорожской АЭС, которые предоставляли СБУ данные для корректировки ударов артиллерии ВСУ. Один работал охранником, другой инженером, оба были завербованы в марте этого года.

Спектакль "Опасный поворот"

Вид на Запорожскую атомную электростанцию (АЭС). Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Также на брифинге представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что ВСУ готовят провокацию на Запорожской АЭС к приезду генсека ООН 19 августа. Рабочая поездка секретаря ООН Антониу Гутерриша началась 17 августа. По сведениям МО РФ, ВСУ намерены приурочить к визиту высокопоставленного гостя специфическое шоу: спровоцировать техногенную катастрофу на ЗАЭС в виде разрушения контейнера ядерных отходов, вывода из строя реактора и, как следствие, радиоактивного заражения местности.

Для этого, по некоторым данным, украинской армии и требовались координаты, добытые завербованным информатором, ведь именно по болевым точкам системы и может быть нанесён удар. Уже известно, что артиллерийский огонь ВСУ собираются вести из городских кварталов Никополя. Спектакль украинского "театра жестокости" будет сопровождаться нагнетанием панического настроения среди населения путём оповещения о "неконтролируемом росте радиационного фона". И, увы, в случае наихудшего развития ситуации это уже может быть не фейк-ньюс.

Ни один спектакль, кроме театра одного актёра (а сейчас речь не о выступлениях Зеленского или Арестовича), не обходится без массовки, реквизита и костюмов. Поэтому командованию дислоцированных в Запорожской области Украины соединений группировки "Днепр" сверху спущен приказ ко времени "Ч" развернуть посты радиационного наблюдения, обеспечить 100% личного состава соответствующей противорадиационной экипировкой, провести учения.

Известно, что подразделения 44-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ получили приказ быть готовыми к действиям в условиях радиационного заражения местности. Также, по данным разведки, в район ЗАЭС перебрасываются подразделения 704-го отдельного полка РХБ защиты ВСУ. При этом всю ответственность Киев намерен возложить на Россию.

Всё это по их замыслу (Киева и США. — Прим Лайфа) должно явиться следствием военных действий Вооружённых сил России на территории атомной станции, некомпетентности российских специалистов, участвующих в эксплуатации данного ядерного объекта Игорь Кириллов Начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты

Сериал "Чернобыль: Зона отчуждения"

Моделирование радиоактивного выпадения показывает, что, если ВСУ решатся на разрушение АЭС, смертельное облако в считаные часы накроет Польшу, Германию, Словакию, а при выбросе в воздух хотя бы четверти содержимого всего одного реактора радионуклиды окутают всю Скандинавию.

Моделирование выброса радиации с Запорожской АЭС. Видео © t.me / Милитарист

По данным Минобороны, в зоне радиационного заражения (более 5300 квадратных километров, длина — около 420 километров) окажется население Киевской, Запорожской, Харьковской, Полтавской, Херсонской, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Винницкой областей, Донецкой и Луганской народных республик, приграничных районов России и Белоруссии, а также Молдавии, Болгарии и Румынии.

Кроме того, ситуация может серьёзно обостриться неблагоприятными погодными условиями и попаданием в зону возможного заражения Южно-Украинской АЭС (мощность — 3000 МВт) и хранилища ядерного топлива на Чернобыльской АЭС, а также рек и озёр Украины. Военные отмечают, что помимо крупного выпадения радиоактивных осадков Чёрное море и пролив Босфор на длительное время станут непригодными для судоходства. Побережья Турции, Грузии, Абхазии, Болгарии и Румынии окажутся заражёнными высоким уровнем радиации.

Начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов подчеркнул, что в этом случае чрезвычайная ситуация вызовет массовую миграцию населения и будет иметь более катастрофические последствия, чем надвигающийся энергетический кризис в Европе.

В Минобороны России отмечают, что при продолжении негативного развития ситуации, связанной с обстрелами атомной станции Украиной, может быть рассмотрен вопрос о выводе в "холодный резерв" пятого и шестого энергоблоков, что приведёт к остановке Запорожской АЭС. Однако реакторы — это не единственное опасное место на атомной станции.

Прямое попадание артиллерийских снарядов в сухое хранилище отработанного ядерного топлива, размещённое недалеко от реакторов, приведёт к радиоактивному заражению местности в радиусе до 20 километров, а аварийная ситуация на ядерном реакторе — к заражению местности в радиусе до 30 километров. Первые попытки повредить инфраструктуру вокруг станции уже предпринимались. 5 августа украинские военные обстреляли территорию Запорожской АЭС во время пересменки работников. В результате обстрелов были повреждены две линии высоковольтной электропередачи и водородопровод, восстанавливать который пришлось военным строителям.

Заместитель директора по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий после этого заявил, что при участии ВСУ идёт "грубейшее нарушение принципов физической ядерной безопасности". Также дипломат добавил, что делегация Международного агентства по атомной энергии не может посетить Запорожскую АЭС, пока украинская сторона не прекратит обстрелы станции.



Фото © Getty Images / Metin Aktas / Anadolu Agency Решатся ли ВСУ на ядерную провокацию? 0 Решатся Не решатся Свой вариант в комментарии

Авторы Сергей Андреев