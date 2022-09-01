МО РФ сообщило о попытке украинского десанта захватить Запорожскую АЭС для срыва миссии МАГАТЭ

"Сегодня около 6:00 украинские войска двумя диверсионными группами численностью до 60 человек на семи лодках высадились на побережье Каховского водохранилища в трёх километрах северо-восточнее Запорожской АЭС и предприняли попытку захвата электростанции", — сообщили в Минобороны.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что в этой связи были предприняты меры по уничтожению противника, для этого была применена армейская авиация. Там также сообщили, что с утра украинские военные ведут обстрел места встречи делегации МАГАТЭ. По данным Минобороны РФ, несколько снарядов ВСУ взорвались в четырёхстах метрах от первого энергоблока Запорожской АЭС.