МО РФ сообщило о попытке украинского десанта захватить Запорожскую АЭС для срыва миссии МАГАТЭ
Министерство обороны России подтвердило факт высадки украинских войск в Энергодаре с целью срыва работы миссии Международного агентства атомной энергетики (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС. Сообщение опубликовано в телеграм-канале ведомства.
"Сегодня около 6:00 украинские войска двумя диверсионными группами численностью до 60 человек на семи лодках высадились на побережье Каховского водохранилища в трёх километрах северо-восточнее Запорожской АЭС и предприняли попытку захвата электростанции", — сообщили в Минобороны.
В оборонном ведомстве подчеркнули, что в этой связи были предприняты меры по уничтожению противника, для этого была применена армейская авиация. Там также сообщили, что с утра украинские военные ведут обстрел места встречи делегации МАГАТЭ. По данным Минобороны РФ, несколько снарядов ВСУ взорвались в четырёхстах метрах от первого энергоблока Запорожской АЭС.
"Провокация киевского режима направлена на срыв прибытия рабочей группы МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию", — указано в сообщении.
Накануне сообщалось, что делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) добралась до Запорожской области, где должна была посетить Энергодар и расположенную рядом атомную электростанцию, являющуюся крупнейшей на территории Европы. Однако сегодня утром появились сообщения об обстреле города со стороны украинских военных. В результате массированной атаки жилых кварталов погибло по меньшей мере три мирных жителя. Также стало известно, что в городе высадился украинский десант.
ТАСС / Сергей Мальгавко