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1 сентября, 05:35
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Украинский десант высадился в районе Энергодара

Глава администрации Энергодара Волга сообщил о высадке украинского десанта в районе города

Украинский десант попытался высадиться в районе города Энергодара Запорожской области. Об этом сообщил глава местной администрации Александр Волга.

"Они на данный момент лежат, по ним работает авиация", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

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Накануне сообщалось, что миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыла в Запорожскую область, где должна была посетить Энергодар и крупнейшую в Европе атомную электростанцию. Однако сегодня утром стало известно, что украинские военные обстреляли город. В результате массированного обстрела жилых кварталов погибло по меньшей мере три мирных жителя.

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ТАСС / AP / Frank Augstein

Максим Плетнёв

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