Украинский десант высадился в районе Энергодара

"Они на данный момент лежат, по ним работает авиация", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

Накануне сообщалось, что миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыла в Запорожскую область, где должна была посетить Энергодар и крупнейшую в Европе атомную электростанцию. Однако сегодня утром стало известно, что украинские военные обстреляли город. В результате массированного обстрела жилых кварталов погибло по меньшей мере три мирных жителя.