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31 августа, 11:38

В Энергодаре задержали украинских диверсантов, готовивших теракт на ЗАЭС

Правоохранители задержали в Энергодаре группу украинских диверсантов, готовивших террористический акт на Запорожской АЭС. Об этом сообщил член главного совета Администрации Запорожья Владимир Рогов.

Как он уточнил в комментарии РИА "Новости", это задержание в очередной раз показывает террористическую сущность киевского режима. У фигурантов изъяты автоматы, взрывные устройства и гранатомёты.

Задержание украинских диверсантов в Энергодаре. Видео © Telegram-канал СМОТРИ

Задержанные у ЗАЭС украинские наводчики раскрыли, какие координаты передавали

Задержанные у ЗАЭС украинские наводчики раскрыли, какие координаты передавали

По данным Рогова, диверсанты имели информацию о конструкционных особенностях станции и планировали нанести удар в самое незащищённое место. Предварительно, теракт они планировали устроить во время визита на АЭС миссии МАГАТЭ.

Ранее Лайф рассказывал, как украинский беспилотник-камикадзе ударил по зданию Администрации Энергодара и взорвался. В результате попадания у здания повреждён фасад и выбиты стёкла. Пострадавших нет.

Обложка ©

ТАСС/AP

Артур Лапсаков
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