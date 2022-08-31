В Энергодаре задержали украинских диверсантов, готовивших теракт на ЗАЭС

Правоохранители задержали в Энергодаре группу украинских диверсантов, готовивших террористический акт на Запорожской АЭС. Об этом сообщил член главного совета Администрации Запорожья Владимир Рогов.

Как он уточнил в комментарии РИА "Новости", это задержание в очередной раз показывает террористическую сущность киевского режима. У фигурантов изъяты автоматы, взрывные устройства и гранатомёты.

Задержание украинских диверсантов в Энергодаре. Видео © Telegram-канал СМОТРИ

По данным Рогова, диверсанты имели информацию о конструкционных особенностях станции и планировали нанести удар в самое незащищённое место. Предварительно, теракт они планировали устроить во время визита на АЭС миссии МАГАТЭ.