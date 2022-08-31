Приём работ на конкурс сочинений "Пишем будущее" продлён до 30 октября, подать заявки на участие в нём теперь могут не только жители Донбасса, но и молодёжь в возрасте от 14 до 25 лет из Херсонской и Запорожской областей.

"Также мы дополнительно расширили географию участия: теперь конкурсантами могут стать жители Запорожской и Херсонской областей. Поэтому было принято решение о продлении приёма работ до 30 октября 2022 года", — сказал заместитель гендиректора АНО "Россия — страна возможностей" Антон Сериков.

Авторы наиболее интересных и креативных творческих работ в каждой из конкурсных номинаций смогут отправиться в путешествие по России в рамках программы "Больше чем путешествие". По словам замминистра молодёжи, спорта и туризма ДНР Ильи Бубнова, этот конкурс дарит возможность "девчонкам и ребятам из ДНР рассказать о том, что их волнует, каким они видят завтрашний день и в каком мире они хотят жить".

В пресс-службе президентской платформы также добавили, что команда конкурса утвердила дополнительную номинацию "Делись опытом", в которой могут принять участие конкурсанты старше 25 лет.