Диетолог Тихомирова отнесла плов к самым вредным сочетаниям продуктов

Сочетания продуктов, в которых есть преобладание жиров, углеводов и соли, являются самыми вредными. Так, к числу таких блюд относится плов, сообщила врач-терапевт, диетолог "МС-Клиники" Елена Тихомирова в беседе с "Известиями".

"Самыми вредными сочетаниями продуктов считаются те, в которых преобладают жиры, углеводы и соль. К ним относятся жареная картошка, плов (в нём содержится много углеводов, жира, масла и соли), макароны (углеводы, заправленные жирными заправками, с добавлением соли). Такие сочетания продуктов приводят к лишнему весу и отёчности", — рассказала эксперт.

По словам специалиста, сочетания продуктов, которые образуют высококалорийную еду, способствуют развитию ожирения. Вслед за вызванной избыточным питанием проблемой развиваются гипертония, сахарный диабет и другие болезни.

При этом желудочно-кишечный тракт человека сформирован так, что может переваривать любую поступающую в организм пищу. Таким образом, белки расщепляются до аминокислот, жиры — до жирных кислот и триглицеридов, углеводы — до глюкозы. Само пищеварение происходит в ЖКТ, с помощью слизистой оболочки питательные вещества усваиваются и всасываются, объяснила Тихомирова. И если человек чувствует дискомфорт, вздутие и тяжесть в животе после приёма пищи, то это значит, что есть нарушение пищеварения. В этом случае пациентам необходимо пройти обследование у врача и соблюдать специальную диету.