Глава ЛНР Пасечник призвал не отдавать Киев "британцам и американцам"
Киев нельзя отдавать националистам, британцам и американцам. Об этом заявил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.
"Я не представляю, почему мы наш Киев, а я считаю это наш Киев, почему мы должны отдавать его каким-то националистам, каким-то британцам, американцам, кто бы ни был. Какое они отношение имеют к нашей истории, какое они имеют отношение к нашему Киеву?" — сказал он на просветительском марафоне общества "Знание".
Пасечник призвал также защитить и отстоять эту землю, к которой вышеперечисленные лица не имеют никакого отношения. Он также выразил уверенность, что в ближайшее время подконтрольные украинским властям территории будут освобождены.
Ранее Лайф рассказывал, что Пасечник назначил новых руководителей сразу трёх ведомств ЛНР. Так, Тимур Саматов стал главой Минпромторга, Константин Завизенов — главой Минэнерго и Руслан Джалюков — начальником Антимонопольного комитета.