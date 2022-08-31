Глава ЛНР Пасечник призвал не отдавать Киев "британцам и американцам"

"Я не представляю, почему мы наш Киев, а я считаю это наш Киев, почему мы должны отдавать его каким-то националистам, каким-то британцам, американцам, кто бы ни был. Какое они отношение имеют к нашей истории, какое они имеют отношение к нашему Киеву?" — сказал он на просветительском марафоне общества "Знание".