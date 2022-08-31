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31 августа, 11:13

Глава ЛНР Пасечник призвал не отдавать Киев "британцам и американцам"

Киев нельзя отдавать националистам, британцам и американцам. Об этом заявил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

"Я не представляю, почему мы наш Киев, а я считаю это наш Киев, почему мы должны отдавать его каким-то националистам, каким-то британцам, американцам, кто бы ни был. Какое они отношение имеют к нашей истории, какое они имеют отношение к нашему Киеву?" — сказал он на просветительском марафоне общества "Знание".

Пасечник призвал также защитить и отстоять эту землю, к которой вышеперечисленные лица не имеют никакого отношения. Он также выразил уверенность, что в ближайшее время подконтрольные украинским властям территории будут освобождены.

В ЛНР впервые прошёл просветительский марафон "Знание"

В ЛНР впервые прошёл просветительский марафон "Знание"

Ранее Лайф рассказывал, что Пасечник назначил новых руководителей сразу трёх ведомств ЛНР. Так, Тимур Саматов стал главой Минпромторга, Константин Завизенов — главой Минэнерго и Руслан Джалюков — начальником Антимонопольного комитета.

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Главалнр.рф

Артур Лапсаков

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