Луганск впервые стал площадкой проведения Четвёртого федерального просветительского марафона Российского общества "Знание", что показывает интеграцию сферы культуры и просвещения ЛНР в российское пространство. Об этом заявил глава республики Леонид Пасечник.

"Приятно, что в этом году одной из площадок мероприятия стала наша республика. Это ещё раз подчёркивает динамичное развитие дружеских связей с Россией, интеграцию в области просвещения, культуры и образования", — сказал он.

Глава ЛНР Пасечник выступает перед молодёжью на просветительском марафоне "Знание". Видео © LIFE

Обращаясь к молодёжи, глава республики отметил, что на марафоне жители Луганска узнают много нового из истории, культуры, обычаев "нашей родины — России", а молодые участники из РФ узнают много нового о частице русского мира — Луганщине.

"Сейчас на ваших глазах происходят исторические перемены. Донбасс возвращается к родным берегам, в Россию, — страну, с которой неразрывно связана великая история нашего края. Ведь, именно будучи частью русского государства, Луганщина получила своё экономическое и культурное развитие", — добавил Пасечник.

При этом он подчеркнул, что война украла у жителей Донбасса восемь лет жизни, добавив, что неизвестно, сколько бы ещё длилась блокада Донбасса, ЛНР, если бы Россия не признала республику и по договору о взаимной помощи не приступила бы к освобождению её территорий.

"Мы едины с Россией, и я уверен, что мы восстановим мощь Луганского края, будем жить в единой стране, созидать и строить на её благо. Потому что вместе мы сила!" — заключил глава ЛНР.