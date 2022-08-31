Народная милиция ДНР: ВСУ за сутки потеряли гаубицу М777, танк и более 20 человек
Украинские войска за минувшие сутки потеряли свыше 20 человек, американскую гаубицу М777, а также танк и три миномёта. Об этом заявили в Народной милиции ДНР.
По данным ведомства, союзные силы уничтожили 155-миллиметровую гаубицу М777, танк, три 120-миллиметровых миномёта, два грузовых автомобиля с боекомплектом и свыше 20 человек личного состава.
Ранее Лайф рассказывал, что союзные силы предотвратили контрнаступление ВСУ в районе Кодемы. По словам замглавы Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, уничтожено 30 человек и 20 танков противника.
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Кадр видео / Telegram-канал Народной милиции ДНР