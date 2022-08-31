Народная милиция ДНР: ВСУ за сутки потеряли гаубицу М777, танк и более 20 человек

Украинские войска за минувшие сутки потеряли свыше 20 человек, американскую гаубицу М777, а также танк и три миномёта. Об этом заявили в Народной милиции ДНР.

По данным ведомства, союзные силы уничтожили 155-миллиметровую гаубицу М777, танк, три 120-миллиметровых миномёта, два грузовых автомобиля с боекомплектом и свыше 20 человек личного состава.