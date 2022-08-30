Системы ПВО РФ сбили два самолёта Су-25 ВСУ, перехватили три "Точки-У" и 53 снаряда РСЗО

Российские средства ПВО за сутки сбили два украинских самолёта Су-25, перехватили три баллистические ракеты "Точка-У" и 53 снаряда реактивных систем залпового огня. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также в районах города Херсона, Новой Каховки в Херсонской области, Антоновского моста и Каховской ГЭС перехвачены в воздухе три украинские баллистические ракеты "Точка-У" и 53 снаряда РСЗО, из которых 44 — HIMARS, пять — "Ольха" и четыре — "Ураган". А ещё были сбиты пять БПЛА в населённых пунктах Валерьяновка в ДНР, Чубаревка в Запорожской области, а также Капитоловка, Изюм и Красное в Харьковской области.