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Опубликовано 30 августа 2022, 10:35

Системы ПВО РФ сбили два самолёта Су-25 ВСУ, перехватили три "Точки-У" и 53 снаряда РСЗО

Российские средства ПВО за сутки сбили два украинских самолёта Су-25, перехватили три баллистические ракеты "Точка-У" и 53 снаряда реактивных систем залпового огня. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Красное Знамя в Николаевской области сбито два самолёта Су-25 Воздушных сил Украины", — сказал он.

Также в районах города Херсона, Новой Каховки в Херсонской области, Антоновского моста и Каховской ГЭС перехвачены в воздухе три украинские баллистические ракеты "Точка-У" и 53 снаряда РСЗО, из которых 44 — HIMARS, пять — "Ольха" и четыре — "Ураган". А ещё были сбиты пять БПЛА в населённых пунктах Валерьяновка в ДНР, Чубаревка в Запорожской области, а также Капитоловка, Изюм и Красное в Харьковской области.

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Ранее сообщалось, что ВС РФ уничтожили около 40 иностранных наёмников в Днепропетровской области. Помимо личного состава было поражено более 20 единиц бронетехники и большое количество артиллерийских снарядов.

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Евгения Колесникова
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