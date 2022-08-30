Больше ста боевиков иностранного легиона и формирования "Кракен" уничтожено в ДНР
Более ста украинских боевиков из так называемого иностранного легиона и националистического формирования "Кракен" уничтожено огневыми ударами российских войск в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил на брифинге во вторник официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
"В районе Константиновки в Донецкой Народной Республике нанесены сосредоточенные огневые удары по пункту временной дислокации наёмников из формирования "Иностранный легион", а также по командному пункту националистического формирования "Кракен". В результате ударов уничтожено более ста боевиков, а также семь единиц военной техники", — проинформировал представитель военного ведомства.
Ранее Лайф сообщал, что боевики нацбатальона "Кракен" сделали опорный пункт в школе Троицкого в Харьковской области. Украинские военные устроили артиллерийские посты во дворах жилых домов Барвенкова, населённого пункта, который тоже находится в Харьковской области. Они запрещали местным жителям покидать дома якобы из соображений безопасности. 27 августа Минобороны РФ сообщило об авиаударе по пункту управления "Кракена" в районе Харькова.