Больше ста боевиков иностранного легиона и формирования "Кракен" уничтожено в ДНР

Более ста украинских боевиков из так называемого иностранного легиона и националистического формирования "Кракен" уничтожено огневыми ударами российских войск в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил на брифинге во вторник официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

"В районе Константиновки в Донецкой Народной Республике нанесены сосредоточенные огневые удары по пункту временной дислокации наёмников из формирования "Иностранный легион", а также по командному пункту националистического формирования "Кракен". В результате ударов уничтожено более ста боевиков, а также семь единиц военной техники", — проинформировал представитель военного ведомства.