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Регион
Опубликовано 30 августа 2022, 10:22
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Больше ста боевиков иностранного легиона и формирования "Кракен" уничтожено в ДНР

Более ста украинских боевиков из так называемого иностранного легиона и националистического формирования "Кракен" уничтожено огневыми ударами российских войск в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил на брифинге во вторник официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

"В районе Константиновки в Донецкой Народной Республике нанесены сосредоточенные огневые удары по пункту временной дислокации наёмников из формирования "Иностранный легион", а также по командному пункту националистического формирования "Кракен". В результате ударов уничтожено более ста боевиков, а также семь единиц военной техники", проинформировал представитель военного ведомства.

Бойцы "Кракена" бросили раненого командира при отступлении в Донбассе
Бойцы "Кракена" бросили раненого командира при отступлении в Донбассе

Ранее Лайф сообщал, что боевики нацбатальона "Кракен" сделали опорный пункт в школе Троицкого в Харьковской области. Украинские военные устроили артиллерийские посты во дворах жилых домов Барвенкова, населённого пункта, который тоже находится в Харьковской области. Они запрещали местным жителям покидать дома якобы из соображений безопасности. 27 августа Минобороны РФ сообщило об авиаударе по пункту управления "Кракена" в районе Харькова.

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flickr.com / Ministry of Defense of Ukraine

Алексей Берковиц
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