Самого дорогого футболиста мира заподозрили в отношениях с трансгендером
Килиана Мбаппе заподозрили в отношениях с трансгендерной моделью
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Звезда ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе встречается с алжирской трансгендерной моделью Инес Рау, сообщает итальянское издание Corriere dello Sport.
По данным издания, Мбаппе и Рау сначала были замечены вместе на Каннском кинофестивале в мае прошлого года, а совсем недавно СМИ застали их на яхте футболиста. Добавим, что сам футболист и модель пока никак не комментировали данную историю.
Отметим, что Инес Рау прославилась на весь мир благодаря тому, что стала первой моделью-трансгендером, которая попала на обложку журнала Playboy. Сменить пол она решилась в 16 лет, а призналась в этом, когда ей было 24 года. Килиан Мбаппе является нападающим ПСЖ и сборной Франции, а также самым дорогим футболистом мира по версии портала Transfermarkt и оценивается в 160 миллионов евро.