Самого дорогого футболиста мира заподозрили в отношениях с трансгендером

По данным издания, Мбаппе и Рау сначала были замечены вместе на Каннском кинофестивале в мае прошлого года, а совсем недавно СМИ застали их на яхте футболиста. Добавим, что сам футболист и модель пока никак не комментировали данную историю.

Отметим, что Инес Рау прославилась на весь мир благодаря тому, что стала первой моделью-трансгендером, которая попала на обложку журнала Playboy. Сменить пол она решилась в 16 лет, а призналась в этом, когда ей было 24 года. Килиан Мбаппе является нападающим ПСЖ и сборной Франции, а также самым дорогим футболистом мира по версии портала Transfermarkt и оценивается в 160 миллионов евро.