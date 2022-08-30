НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
30 августа, 10:19

Самого дорогого футболиста мира заподозрили в отношениях с трансгендером

Килиана Мбаппе заподозрили в отношениях с трансгендерной моделью

<p>Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images / Koji Watanabe, © Instagram (запрещена на территории Российской Федерации) / supa_ines</p>

Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images / Koji Watanabe, © Instagram (запрещена на территории Российской Федерации) / supa_ines

Звезда ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе встречается с алжирской трансгендерной моделью Инес Рау, сообщает итальянское издание Corriere dello Sport.

По данным издания, Мбаппе и Рау сначала были замечены вместе на Каннском кинофестивале в мае прошлого года, а совсем недавно СМИ застали их на яхте футболиста. Добавим, что сам футболист и модель пока никак не комментировали данную историю.

"Такие же люди": Головин назвал выдающимися футболистами Месси, Мбаппе и Неймара

"Такие же люди": Головин назвал выдающимися футболистами Месси, Мбаппе и Неймара

Отметим, что Инес Рау прославилась на весь мир благодаря тому, что стала первой моделью-трансгендером, которая попала на обложку журнала Playboy. Сменить пол она решилась в 16 лет, а призналась в этом, когда ей было 24 года. Килиан Мбаппе является нападающим ПСЖ и сборной Франции, а также самым дорогим футболистом мира по версии портала Transfermarkt и оценивается в 160 миллионов евро.

Шамиль Гаджиев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров