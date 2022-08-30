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30 августа, 10:20

ВКС РФ уничтожили цеха завода "Интервзрывпром" в Кривом Роге

Воздушно-космические силы России уничтожили цеха завода "Интервзрывпром" в Кривом Роге, где производились взрывчатые вещества для украинских силовиков. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В городе Кривой Рог Днепропетровской области высокоточным оружием ВКС России уничтожены производственные цеха завода "Интервзрывпром", на которых производились взрывчатые вещества и другая продукция для украинских войск", — сказал он.

В Минобороны РФ сообщили о пяти уничтоженных пунктах управления ВСУ за сутки

В Минобороны РФ сообщили о пяти уничтоженных пунктах управления ВСУ за сутки

Ранее ВКС России сбили два украинских Су-25 в районах населённых пунктов Червоный Яр Запорожской области и Курдюмовка ДНР. Об этом сообщил генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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VK / Минобороны России

Светлана Оперук

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