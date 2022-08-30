ВКС РФ уничтожили цеха завода "Интервзрывпром" в Кривом Роге

Воздушно-космические силы России уничтожили цеха завода "Интервзрывпром" в Кривом Роге, где производились взрывчатые вещества для украинских силовиков. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В городе Кривой Рог Днепропетровской области высокоточным оружием ВКС России уничтожены производственные цеха завода "Интервзрывпром", на которых производились взрывчатые вещества и другая продукция для украинских войск", — сказал он.