В Минобороны РФ сообщили о пяти уничтоженных пунктах управления ВСУ за сутки

Российская авиация, ракетные войска и артиллерия в ходе специальной военной операции на Украине уничтожили пять пунктов управления ВСУ за последние сутки. Об этом заявил на брифинге во вторник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Поражены пять пунктов управления, в том числе 108-й и 65-й механизированных бригад в районах населённых пунктов Водяное Донецкой Народной Республики и Веселянка Запорожской области, 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ в районе Николаева, националистического формирования в городе Харьков", — проинформировал он.