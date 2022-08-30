ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 30 августа 2022, 10:08
3138

В Минобороны РФ сообщили о пяти уничтоженных пунктах управления ВСУ за сутки

Российская авиация, ракетные войска и артиллерия в ходе специальной военной операции на Украине уничтожили пять пунктов управления ВСУ за последние сутки. Об этом заявил на брифинге во вторник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Поражены пять пунктов управления, в том числе 108-й и 65-й механизированных бригад в районах населённых пунктов Водяное Донецкой Народной Республики и Веселянка Запорожской области, 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ в районе Николаева, националистического формирования в городе Харьков", — проинформировал он.

Песков: Спецоперация на Украине идёт по плану, все цели будут достигнуты
Песков: Спецоперация на Украине идёт по плану, все цели будут достигнуты

Ранее Лайф писал, что в Минобороны сообщили о провале попытки наступления ВСУ под Николаевом и Херсоном. Там добавили, что потери противника составили более 560 военнослужащих. Кроме того, ВСУ лишились 26 танков, 23 БМП, девяти других боевых бронированных машин и двух самолётов Су-25.

BannerImage

flickr.com / Ministry of Defense of Ukraine

Алексей Берковиц
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar