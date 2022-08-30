Психолог назвала нормальной злость на "нелюбящую" мать

Столкнувшись с отсутствием материнской любви, испытывать обиду, злость на родителя — это нормально. Об этом "Газете.ru" рассказала семейный психолог Ольга Романив.

"Хотя у каждого в голове тут же возникает рой мыслей, что это неправильно, — это мать, самый близкий человек, какая ни есть и так далее. Эти мысли очень мешают смотреть на картину трезво: по сути, это снова "мама в нашей голове" давит на ваше чувство вины, представляя всю историю так, будто вы сами виноваты в том, что мать вас игнорировала, использовала, не защищала, избивала, так как вы – плохая/плохой дочь/сын", — сказала она.

Однако, по словам Романив, это не так. Она добавила, что ребёнок не может быть плохим и нуждается в любви и защите самого близкого человека — матери. Также психолог отметила, что детские травмы необходимо прорабатывать, чтобы не повторять тех же ошибок при воспитании уже своих детей.